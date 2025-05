Ribassi carburanti | sesto calo del gasolio in Mediterraneo benzina in rialzo

Dopo il sesto calo consecutivo del gasolio nel Mediterraneo, si registrano nuovi ribassi sulla rete carburanti, mentre il prezzo della benzina registra un leggero rialzo, con aumenti di 1 centesimo al litro secondi Staffetta Quotidiana. Questo andamento riflette le dinamiche di mercato storiche, influenzando prezzi e consumatori.

Si rivedono i ribassi sulla rete carburanti, dopo il sesto calo consecutivo del gasolio in Mediterraneo. Sulla benzina invece si registra un rialzo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP è salita di 1 centesimo al litro sui prezzi consigliati della benzina ed è scesa di 5 millesimi sul gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all' Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,703 eurolitro (invariato, compagnie 1,708, pompe bianche 1,693), diesel self service a 1,603 eurolitro (invariato, compagnie 1,611, pompe bianche 1,588). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ribassi carburanti: sesto calo del gasolio in Mediterraneo, benzina in rialzo

Altri articoli sullo stesso argomento

Prezzi Carburanti: Rialzo Quotazioni e Calo delle Medie Nazionali

Dopo un secondo aumento consecutivo delle quotazioni dei prodotti raffinati, i prezzi consigliati dai principali marchi mostrano segnali di crescita.

Prezzo dei carburanti ancora in calo: la benzina self a 1,694 euro, il diesel a 1,584

Dopo un secondo rialzo consecutivo dei prodotti raffinati, i listini dei principali marchi mostrano un incremento, mentre le medie nazionali dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio continuano a calare.

Riordino accise carburanti, tour tra i nuovi prezzi a Firenze: calo soft per la benzina

Firenze, 21 maggio 2025 – Con un calo soft dei prezzi alla pompa, il riordino delle accise sui carburanti entra in vigore.

Approfondimenti da altre fonti

Ribassi carburanti: sesto calo del gasolio in Mediterraneo, benzina in rialzo

Secondo msn.com: Dopo sei cali consecutivi del gasolio, si registra un aumento della benzina. Ecco i dati di Staffetta Quotidiana.

Carburanti, allarme consumatori su rincari diesel e ribassi benzina

Da msn.com: Prezzi carburanti in aumento per il diesel e cali minimi per la benzina. Consumatori e Codacons denunciano anomalie nel decreto accise ...

Carburanti, nuovi ritocchi al ribasso. Benzina self service a 1,697 euro/litro, diesel self a 1,588 euro/litro

Secondo msn.com: Prezzi dei carburanti ancora in calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del ...