Rhode sta per sbarcare da Sephora | ecco quando e se arriverà anche da noi

Rhode, il brand skincare di Hailey Bieber, sta per approdare da Sephora, segnando un importante passo verso la conquista del retail fisico. Dopo mesi di attesa e rumors, è arrivata la conferma ufficiale: il marchio farà il suo debutto negli store, portando la sua fresca bellezza anche sugli scaffali. Ecco quando e se arriverà anche da noi.

Dopo mesi di speculazioni e indizi lasciati sui social, è arrivata la conferma ufficiale: Rhode, il marchio skincare fondato da Hailey Bieber, entrerà negli store Sephora. Un passaggio cruciale per il brand, che da fenomeno digitale diventa protagonista anche negli spazi fisici del beauty retail. Il debutto è previsto per l’autunno 2025 in Stati Uniti e Canada, mentre per l’Europa — Italia inclusa — bisognerà probabilmente attendere il 2026. Rhode arriva da Sephora: il brand di Hailey Bieber conquista anche la distribuzione fisica. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Rhode sta per sbarcare da Sephora: ecco quando (e se arriverà anche da noi)

Argomenti simili trattati di recente

Rhode di Hailey Bieber arriverà presto da Sephora. Quello che c’è da sapere di lui

Rhode di Hailey Bieber sta per approdare da Sephora, segnando un importante traguardo per il suo brand.

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore”

In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo

Belen Rodriguez ha recentemente affrontato un intervento chirurgico, suscitando preoccupazione tra i fan e i media.