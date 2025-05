Resinovich la tesi della Procura | Soffocata e uccisa dal marito

Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022, potrebbe essere stata soffocata e uccisa dal marito. La notizia, anticipata da Il Piccolo, si basa su una richiesta di incidente probatorio per ascoltare Claudio Sterpin, amico della vittima. La vicenda solleva questioni sulla dinamica della tragica scena familiare e le indagini in corso.

La notizia è stata anticipata da Il Piccolo, secondo cui la tesi sarebbe contenuta in una richiesta di incidente probatorio per ascoltare Claudio Sterpin, amico della vittima. Resinovich scomparve il 14 dicembre 2021 e il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022

