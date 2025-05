Renzo Arbore | Mara Venier resti in Rai solo i suoi show e quelli di De Martino strappano un sorriso

Renzo Arbore invita Mara Venier a rimanere in Rai, sottolineando l’importanza dei suoi show e quelli di De Martino, capaci di strappare un sorriso. Con sorpresa, Arbore esprime anche i suoi complimenti al giovane conduttore, evidenziando il ruolo fondamentale della qualità e della leggerezza nel panorama televisivo. Una dichiarazione che mette in luce l'affetto e l’attenzione nel mondo dello spettacolo.

Renzo Arbore invita Mara Venier a non lasciare la Rai. E a sorpresa, aggiunge i suoi personali complimenti a Stefano De Martino i cui show, non solo in virtù degli ascolti, avrebbero la capacità di “strappare un sorriso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Renzo Arbore: “Mara Venier resti in Rai, solo i suoi show e quelli di De Martino strappano un sorriso”

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime

Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

La dolce sorpresa di Mara Venier per Nicola Carraro

Mara Venier ha sorpreso Nicola Carraro con un tenero cucciolo di Cavalier King, un simbolo di rinascita e amore dopo le difficoltà vissute a causa della malattia.

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione

Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Se ne parla anche su altri siti

Renzo Arbore: «Ho detto a Mara Venier di non lasciare la Rai. La tv di oggi? Salvo solo De Martino e il mio er; Domenica In, Mara Venier rimane (ma rivoluziona tutto): il co-conduttore e il consiglio di Renzo Arbore; Renzo Arbore, tutti gli amori dell'artista: da Mariangela Melato a Mara Venier; Perché Renzo Arbore e Mara Venier si sono lasciati? La verità sulla fine della loro storia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Renzo Arbore: “Mara Venier resti in Rai, solo i suoi show e quelli di De Martino strappano un sorriso”

Come scrive fanpage.it: Renzo Arbore invita Mara Venier a non lasciare la Rai. E a sorpresa, aggiunge i suoi personali complimenti a Stefano De Martino i cui show, non solo in ...

Renzo Arbore: «Ho detto a Mara Venier di non lasciare la Rai. La tv di oggi? Salvo solo De Martino e il mio erede Fiorello»

Riporta msn.com: Renzo Arbore a 88 anni è salito in cattedra all’università La Sapienza di Roma. Ha vestito i panni del professore. Un professore saggio. La motivazione? La lectio magistralis ...

Perché Renzo Arbore e Mara Venier si sono lasciati? La verità sulla fine della loro storia

Segnala tag24.it: Renzo Arbore e Mara Venier, una delle coppie più iconiche degli anni '90, si sono lasciati dopo 12 anni d'amore. Scopri i veri motivi della rottura e com'è il loro legame oggi.