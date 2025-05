Renato Veiga Juventus | il Chelsea apre alla cessione ma solo a una condizione Possibile compromesso sull’asse Torino-Londra

Il Chelsea apre alla cessione di Renato Veiga alla Juventus, ma solo a una condizione. Si intavola un possibile compromesso tra Torino e Londra, svelando aggiornamenti importanti sul futuro del giovane difensore. Ecco le ultime novità sul rapporto tra le due società e le chance di vedere Veiga indossare la maglia bianconera.

Renato Veiga Juventus: il Chelsea apre alla cessione ma solo a una condizione. Possibile compromesso sull’asse Torino-Londra: gli aggiornamenti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Renato Veiga, difensore arrivato a Torino lo scorso gennaio con la formula del prestito secco dal Chelsea. I Blues sarebbero disposti a lasciarlo partire ma solo di fronte a offerte a titolo definitivo, mentre il mercato Juventus preferirebbe un nuovo prestito. Così si può arrivare a un compromesso temporaneo: l’allungamento del prestito almeno per il Mondiale per Club, rinviando il discorso a estate inoltrata. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus: il Chelsea apre alla cessione ma solo a una condizione. Possibile compromesso sull’asse Torino-Londra

