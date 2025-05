Reggio BiC Mettiamoci in gioco continua anche oltre la stagione sportiva

Anche dopo la fine della stagione sportiva, Reggio Bic non si ferma. La società reggina, da sempre promotrice dello sport paralimpico, prosegue il progetto "Mettiamoci in gioco", confermando il proprio impegno nel coinvolgimento e nella crescita di atleti con disabilità, promuovendo valori di inclusione, solidarietà e superamento dei limiti.

Anche se la stagione sportiva si è ufficialmente conclusa, la Reggio BiC non si prende alcuna pausa. La società reggina, da sempre in prima linea nella promozione dello sport paralimpico, è infatti attivissima nel portare avanti il progetto "Mettiamoci in gioco", un’iniziativa dal forte impatto. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Reggio BiC, "Mettiamoci in gioco" continua anche oltre la stagione sportiva

Reggio Bic, il progetto "Mettiamoci in gioco" continua anche oltre la stagione sportiva.; LA FOTO DEL GIORNO | Una sedia, un tramonto, l'attesa del mare; Aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato 30enne a Rosarno (RC); Serra San Bruno accoglie "BAM! On the road Calabria Edition": entusiasmo per l'innovativo itinerario cicloturistico alla scoperta della Calabria.

"Tutti in gioco!": al Tempietto si alza il sipario sulla Corrireggio con la festa dello sport

Scrive reggiotoday.it: Tutti protagonisti, tutti in gioco. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, tra sorrisi, applausi e una forte sensazione di comunità. A impreziosire l’evento, la partecipazione speciale ...

Fisiosanisport Reggio Bic travolge Padova e vola in finale di EuroCup 3

Riporta reggiotv.it: La Fisiosanisport Reggio Bic continua a scrivere la sua storia ... Nel secondo quarto Padova prova a reagire, ma la Fisiosanisport continua a macinare gioco con grande calma e intelligenza. Nonostante ...