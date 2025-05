Recanatese | Passaggio di Consegne e Scudetto Under 14 al Tubaldi

La Recanatese si prepara a un importante passaggio di consegne, con l'obiettivo di affidare lo scudetto Under 14 al Tubaldi. I contatti continuano senza interruzioni, consapevoli dell'importanza di questa fase decisiva per il futuro del club. Un momento epocale che richiede attenzione e tempi accurati, per garantire continuitĂ e crescita nel settore giovanile.

I contatti per il " passaggio di consegne " alla Recanatese proseguono senza soluzioni di continuitĂ , ben consapevoli che si tratta di un passaggio epocale, dal quale dipenderĂ il futuro prossimo del club. Per questo ci si muove cercando di conciliare le tempistiche che debbono essere per forza di cose piuttosto rapide, con la complessitĂ che deriva dal fatto di dover analizzare tantissimi aspetti, nessuno dei quali può essere considerato secondario. OccorrerĂ anche capire se Adolfo Guzzini, ovviamente senza ruoli dirigenziali e meramente da esterno e da appassionato, vorrĂ continuare a dare un concreto apporto, chiaramente in misura ridimensionata, ma è certo che un suo segnale di vicinanza sarebbe oltremodo apprezzato. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Recanatese: Passaggio di Consegne e Scudetto Under 14 al Tubaldi

