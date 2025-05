Real Madrid Ancelotti ne è convinto | È la fine di un’era

Il 23 maggio 2025 segnala la fine di un'epoca per il Real Madrid: Carlo Ancelotti, convinto che sia il momento di lasciare, prepara la sua ultima partita con i blancos. Dopo anni di successi, il tecnico si appresta a passare alla nazionale brasiliana, chiudendo un ciclo indimenticabile e segnando una nuova svolta nella sua carriera.

Madrid, 23 maggio 2025 – Tutte le storie hanno una fine, anche quelle più felici. Domani, contro la Real Sociedad, sarà l'ultima gara da allenatore del Real Madrid per Carlo Ancelotti che, come rivelato nei giorni scorsi, lascerà i blancos per approdare sulla panchina della nazionale brasiliana. Tuttavia, il tecnico ex Milan non sarà l'unico a salutare: anche Luka Modric e Lucas Vazquez, infatti, al termine della stagione non saranno più dei giocatori del Real Madrid, perciò domani sarà l'ultima gara con la maglia blancos anche per loro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Real Madrid, Ancelotti ne è convinto: “È la fine di un’era”

