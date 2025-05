Ranieri | Nuovo allenatore Roma il 1 luglio? Era una battuta…

Claudio Ranieri, già affascinato dalla Roma, scherza sulla propria sostituzione, annullando ogni aspettativa di un annuncio il 1° luglio. Con una battuta, commenta l’incertezza del suo futuro e riflette sul rapporto con i tifosi, sottolineando che non si preoccupa di come verrà accolto, ma piuttosto di quello che accadrà quando il suo incarico terminerà.

(Adnkronos) – “Il nuovo allenatore della Roma verrà annunciato davvero il 1° luglio? Era una battuta.”. Così il tecnico giallorosso, Claudio Ranieri sull’annuncio del suo sostituto. “Il nuovo allenatore avrà la sua stessa empatia? Non penso a come verrà accolto, ma quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti”, ha aggiunto Ranieri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Torino. Parlando dell’accoglienza ricevuta contro il Milan e in vista dell’ultima di campionato domenica contro il Torino, Ranieri afferma di essere “concentrato sulla partita, poi nei giorni seguenti penserò a tutto ciò che è accaduto. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Ranieri: “Nuovo allenatore Roma il 1° luglio? Era una battuta…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Roma, Ranieri: “Nuovo allenatore? Sarà più giovane di me”

Claudio Ranieri, già leggenda del calcio, ha salutato lo stadio Olimpico dopo una vittoria contro il Milan.

Roma, Ranieri: “Abbiamo l’accordo con il nuovo allenatore, il presidente deciderà quando dirlo”

Claudio Ranieri si appresta a disputare la sua ultima partita sulla panchina della Roma, contro il Torino.

Claudio Ranieri annuncia il nuovo allenatore della Roma: "C'è già l'accordo"

Claudio Ranieri annuncia in un'intervista a La Repubblica di aver raggiunto un accordo con la Roma per il suo successore.

Cosa riportano altre fonti

Roma, Claudio Ranieri: Il nuovo allenatore? Posso dire che sarà più giovane di me; Ranieri tra scaramanzia e realismo: La Roma non andrà in Champions. Poi parla del nuovo allenatore; Ranieri: Il nuovo allenatore della Roma? Quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti; Ranieri annuncia: Il nuovo allenatore della Roma c'è già. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ranieri: "Nuovo allenatore Roma il 1° luglio? Era una battuta..."

Segnala msn.com: Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida contro il Torino: 'Ringrazio i tifosi della Roma, non mi aspettavo una cosa del genere' ...

Ranieri mantiene il segreto sul nuovo allenatore della Roma: “Non lo dico nemmeno a mio fratello”

fanpage.it scrive: Claudio Ranieri ha scelto il prossimo allenatore della Roma. Il nome del suo successore è coperto e non sarà annunciato a breve ...

Roma, Claudio Ranieri ha un desiderio per il nuovo allenatore

Riporta msn.com: Il tecnico dei giallorossi, intervenuto in conferenza stampa in vista di Torino: "Vorrei che quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti" ...