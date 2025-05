Rampelli in Grecia alla 19esima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica

Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, partecipa alla 19ª Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica a Ioannina, Grecia. L'evento si concentra su tematiche europee e sui Balcani, offrendo un'importante piattaforma di dialogo tra rappresentanti dei parlamenti della regione per rafforzare la collaborazione e affrontare le sfide comuni.

ROMA – Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, partecipa alla 19esima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica in questi giorni a Ioannina, in Grecia. Nel corso della sessione dedicata alla prospettiva europea e alla situazione nei Balcani occidentali, Rampelli ha confermato il pieno sostegno dell’Italia al percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali. Ha inoltre sottolineato “l’importanza strategica, storica e culturale di tale processo, che richiede riforme, ma che l’Italia intende accompagnare con cooperazione concreta”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rampelli in Grecia alla 19esima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica

Argomenti simili trattati di recente

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Sinner risponde con ironia alle parole di Papa Leone XIV in conferenza stampa

Jannik Sinner ha risposto con ironia alle recenti dichiarazioni di Papa Leone XIV durante una conferenza stampa.

Addio a Rocco Brandonisio, docente, clarittenista. Si è spento per una lunga malattia: era tra i fondatori dell'Orchestra della Magna Grecia

Oggi piangiamo la scomparsa di Rocco Brandonisio, docente e talentuoso clarinettista, tra i fondatori dell'Orchestra della Magna Grecia.

Se ne parla anche su altri siti

Alle 8.15 in Commissione Difesa audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, sulle linee generali dell’incarico ricoperto; COMUNICATO STAMPA: PROCESSO A FORZA NUOVA PROCESSO AL DISSENSO; MO, LOMUTI (M5S): GOVERNO CONTINUA COMMERCI CON STATO TERRORISTA; ANIMALI, MAIORINO (M5S): GOVERNO DICHIARA LORO GUERRA, NON GLI DAREMO TREGUA. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Rampelli in Grecia alla 19esima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica

Segnala lopinionista.it: ROMA - Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, partecipa alla 19esima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa ...

CAMERA, RAMPELLI IN GRECIA: SOSTEGNO PROSPETTIVA EUROPEA BALCANI OCCIDENTALI

9colonne.it scrive: Roma, 23 mag - Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, partecipa alla 19esima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Iniziativa Adriatico-Ionica in questi giorni a Ioannina, in Grecia.