Ragazzo trovato in una villetta disabitata a Chieri | denunciato per invasione di edifici

Un ragazzo italiano di 19 anni è stato denunciato a Chieri per aver invaso una villetta disabitata da 14 anni, situata nella cittadina. Rinvenuto lunedì 19 maggio 2025 dai carabinieri della compagnia locale, il giovane risiede nelle vicinanze ed è stato accusato di invasione di edifici, evidenziando il problema della presenza di intrusi in aree abbandonate.

Un ragazzo italiano di 19 anni, residente poco distante dal luogo dell'accaduto, è stato denunciato nella mattinata di lunedì 19 maggio 2025 per invasione di edifici dai carabinieri della compagnia di Chieri dopo essere stato sorpreso in una villetta disabitata da ormai 14 anni nella cittadina. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ragazzo trovato in una villetta disabitata a Chieri: denunciato per invasione di edifici

Altri articoli sullo stesso argomento

Ragazzo accoltellato a San Sisto, terrore nel quartiere

Un episodio violento ha scosso il quartiere di San Sisto a Perugia, dove un ragazzo di circa 20 anni è stato accoltellato.

Strangolata una 82enne: è stato un ragazzo di 15 anni

A Milano, l'82enne Emma Teresa Meneghetti è stata trovata morta nel suo appartamento, vittima di un omicidio brutale.

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada

Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

Approfondimenti da altre fonti

Ragazzo trovato in una villetta disabitata a Chieri: denunciato per invasione di edifici; Caso Garlasco, un vecchio martello ritrovato nel canale: potrebbe essere l’oggetto mancante?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tentano di sfondare la porta di una casa disabitata: denunciati sei ragazzini

Lo riporta msn.com: Campagnola Sei minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati denunciati per aver tentato di entrare in un’abitazione disabitata ... dell’abitazione. I ragazzini prima avrebbero ...