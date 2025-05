Raccontare l' impegno civile | incontro all' Ud' A con il presidio di Libera Chieti Attilio Romanò

Venerdì 23 maggio alle 9.30 nell’Aula B di Psicologia all’Università G. d’Annunzio si terrà l’incontro conclusivo del progetto “Raccontare l’impegno civile”, con la partecipazione del presidio di Libera Chieti Attilio Romanò. Un momento di confronto e narrazione dedicato a condividere l’impegno civile degli studenti, nato nel corso di un percorso educativo iniziato lo scorso settembre.

