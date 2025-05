Questo magnifico sparviere usa il segnale del semaforo per cacciare in città | la sorprendente strategia

Un affascinante sparviere di Cooper ha adottato una strategia unica in città: sfrutta il segnale del semaforo per tendere agguati alle sue prede. Questa sorprendente tecnica di caccia urbana, documentata da un zoologo, dimostra l'ingegnosità di questo magnifico rapace nel ambiente cittadino. Scopri come l'uccello sfrutta il semaforo per catturare le sue prede in modo sorprendente.

Uno zoologo ha documentato l'affascinante strategia di caccia urbana sviluppata da uno sparviere di Cooper, che sfrutta il segnale di un semaforo per tendere agguati mortali alle sue ignare prede. Ecco cosa fa esattamente questo splendido uccello rapace. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Questo magnifico sparviere usa il segnale del semaforo per cacciare in città: la sorprendente strategia

