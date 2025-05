Qual è il nome per bambini più bello del mondo secondo la scienza

Ogni genitore, nel momento in cui dà il nome al proprio figlio appena nato, è ovviamente convinto che quello sia il migliore, ma secondo la scienza c’è un nome che è oggettivamente “ il più bello del mondo “. Lo sostiene il professore di linguistica cognitiva Brodo Winter dell’Università di Birmingham, che ha analizzato le preferenze dei genitori di tutto il mondo, trovando quelli che sarebbero i nomi scientificamente migliori di sempre. Per farlo ha usato la capacità attrattiva di oltre 100 dei nomi preferiti al mondo e la reazione dei partecipanti alla ricerca all’ascolto del loro suono, giungendo alla soluzione che, per fattori linguistici e fonetici, il nome più bello di sempre sia quello di origine greca Sophia. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Qual è il nome per bambini più bello del mondo, secondo la scienza

