Puglia brutto tempo fino a sabato ma domenica torna il sole | ecco le previsioni meteo

Fino a sabato 24 maggio, la Puglia sarà interessata da un tempo instabile, con piogge e temporali. Tuttavia, da domenica il sole tornerà a splendere, riportando condizioni più serene. Ecco le previsioni meteo dettagliate per un weekend all'insegna del cambiamento atmosferico.

Brutto tempo fino ad oggi - sabato 24 maggio - poi torna il sole. Un nuovo impulso instabile infatti colpirà alcune aree d?Italia tra sabato 24 e domenica 25, portando temporali.

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C'è tempo fino al 29 maggio.

La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale.

Sorrento: Una corsa contro il tempo. Carabinieri scortano una coppia di futuri genitori fino al Policlinico di Napoli

Una corsa contro il tempo ha avuto luogo tra Sorrento e Napoli, quando i Carabinieri hanno scortato una coppia di futuri genitori al policlinico, per salvare la vita della loro neonata affetta da una grave malformazione cardiaca.

Meteo in Puglia, vortice mediterraneo con maltempo in arrivo: tempo in miglioramento nel weekend

In Puglia, un vortice mediterraneo porta maltempo in arrivo, ma il weekend promette miglioramenti. Fino a giovedì pomeriggio, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato, con alcune variazioni pomeridiane nelle zone appenniniche.

Allerta meteo sull'Italia, ancora un giorno di maltempo estremo: le previsioni.

