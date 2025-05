Puff Daddy furioso perché stavo con la sua ex Cassie Ventura È entrato a casa mia con la forza e ha incendiato la mia auto | al processo c’è Kid Cudi

Durante il processo contro Puff Daddy, accusato di traffico sessuale e violenze, si è assistito a un episodio di grande tensione: Puff Daddy, furioso per la relazione tra Kid Cudi e la sua ex Cassie Ventura, ha reagito con violenza, entrando nella mia casa e incendiando la mia auto. La deposizione di Kid Cudi rappresenta un momento cruciale in questa angosciante vicenda.

Era molto attesa la deposizione al processo contro Puff Daddy, accusato di traffico sessuale di violenze, del rapper Kid Cudi. Quest’ultimo, infatti, è stato testimone delle violenze dell’ex magnate del pop, sin da quando ha iniziato a frequentare Cassie Ventura, che aveva apparentemente chiuso definitivamente i rapporti con colui che l’aveva plagiata e picchiata selvaggiamente in una camera d’hotel. Kid Cudi ha dichiarato che la sua auto è incendiata, qualche settimana dopo che Puff Daddy si è introdotto nella sua casa a Hollywood Hills con la forza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Puff Daddy furioso perché stavo con la sua ex Cassie Ventura. È entrato a casa mia con la forza e ha incendiato la mia auto”: al processo c’è Kid Cudi

