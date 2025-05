Pruzzo disfattista e critico | L’Inter faticherà a Como e Inzaghi ha buttato 2-3 scudetti

Pruzzo, disfattista e critico, non risparmia commenti sull’Inter e Inzaghi. Secondo l’ex attaccante, Simone avrebbe sprecato 2-3 scudetti durante gli anni nerazzurri. Ora, con Inter e Napoli a contendersi l’ultimo scudetto, Pruzzo non nasconde il suo scetticismo e la sua delusione, evidenziando quanto le scelte di Inzaghi abbiano inciso negativamente sulla corsa al titolo.

Pruzzo contro l’Inter e Simone Inzaghi nel giorno che si decide lo scudetto. Per l’ex giocatore, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha buttato 2-3 scudetti durante i suoi anni all’Inter. SUPER DISFATTISTA E CRITICO – Oggi Inter e Napoli si giocheranno a distanza lo scudetto per l’ultima volta: o andrà agli azzurri, avanti di una lunghezza, oppure bisseranno i nerazzurri come lo scorso anno. Roberto Pruzzo, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, però è ampiamente disfattista nei confronti della Beneamata e critico verso Simone Inzaghi. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pruzzo disfattista e critico: «L’Inter faticherà a Como e Inzaghi ha buttato 2-3 scudetti»

