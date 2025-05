Provoca un incidente e scappa Ma i carabinieri riescono a trovarlo

Un incidente, un’auto che invade la corsia opposta in curva, uno scontro e poi la fuga senza prestare soccorso. I carabinieri di Silandro, però, sono riusciti a rintracciare il responsabile, che ora rischia gravi conseguenze penali. L’intera vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle norme e della responsabilità sulla strada.

Prima l’invasione con la propria auto della corsia opposta in curva, poi l’impatto con un’altra vettura e, quindi, la fuga, senza prestare assistenza ai feriti nell’incidente (poi portati in ospedale a seguito dell’intervento dei soccorritori): è la ricostruzione fatta dai carabinieri di Silandro. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Provoca un incidente e scappa. Ma i carabinieri riescono a trovarlo

Contenuti che potrebbero interessarti

Provoca un incidente in moto poi fugge. Lettera anonima al ferito rimasto paralizzato: "So chi è stato"

ANCONA – Una drammatica vicenda ha colpito un giovane motociclista, rimasto paralizzato dopo un incidente causato da una moto in curva.

Urta un pedone e scappa, automobilista rintracciato e denunciato dai carabinieri

Un automobilista ha investito un pedone a Domodossola e si è dato alla fuga, ma è stato rapidamente rintracciato e denunciato dai carabinieri.

Vendetta dopo una lite, 18enne provoca incidente e aggredisce un coetaneo: denunciato

Un giovane di 18 anni di Biancavilla, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per aver provocato un incidente stradale in un gesto di vendetta dopo una lite.

Su questo argomento da altre fonti

Guida auto rubata e scappa dai carabinieri, provoca incidente con quattro feriti; Provoca un incidente e scappa; Spoleto, provoca incidente stradale e scappa: 19enne denunciato; Senigallia: ruba una Jaguar e scappa all’alt, ma provoca un incidente. Arrestato a Vasto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Provoca un incidente e scappa

Da rainews.it: Un 50 enne di Silandro è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale avvenuto sulla statale della Val Venosta in zona Laces.

Provoca incidente e scappa. Denunciato dai carabinieri

Riporta msn.com: GUBBIO - Un 43enne eugubino è stato denunciato dai carabinieri di Gubbio perché ritenuto responsabile di aver provocato un incidente stradale, di non essersi fermato e di non aver soccorso la vittima.

Guida auto rubata e scappa dai carabinieri, provoca incidente con quattro feriti

Come scrive msn.com: Un serbo 22enne si impossessa di una vettura a Senigallia intercettata poi in Abruzzo. Inseguito, va a sbattere e viene arrestato. Ora piantonato in ospedale Alla guida di un'auto rubata poco prima a ...