Pronto soccorso mascherato da Punto di primo intervento | la denuncia del Nursind

Il Nursind denuncia che il Punto di Primo Intervento di Agropoli si presenta come un “pronto soccorso mascherato”: invece di un trattamento adeguato, i pazienti in condizioni gravissime sono gestiti con risorse insufficienti. Ogni giorno, infermieri e operatori sanitari si trovano a fronteggiare emergenze critiche, evidenziando la necessità di un'organizzazione più efficace e di risorse adeguate per garantire assistenza tempestiva.

Ogni giorno arrivano pazienti in condizioni gravi, bisognosi di interventi urgenti. Ogni giorno, infermieri e operatori sanitari del Punto di primo intervento dell’ospedale di Agropoli si ritrovano a fronteggiare situazioni critiche che richiederebbero un’organizzazione e risorse da Pronto. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Pronto soccorso mascherato da Punto di primo intervento": la denuncia del Nursind

Altre letture consigliate

Sicurezza nei pronto soccorso, videosorveglianza attiva h24: il punto del Comitato per l’ordine pubblico

Questa mattina, presso la prefettura, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sotto la presidenza del prefetto Gaetano Cupello.

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno

Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Pisa, ambulanze in fila per ore fuori dal Pronto Soccorso: ancora emergenza a Cisanello

PISA, 12 maggio 2025 - Il pronto soccorso di Cisanello continua a fronteggiare un'emergenza senza precedenti, con ambulanze in fila per ore.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronto soccorso mascherato da Punto di primo intervento ad Agropoli: la denuncia di Nursind. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pronto soccorso mascherato da Punto di primo intervento ad Agropoli

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Pronto soccorso mascherato da Punto di primo intervento ad Agropoli: la denuncia di Nursind

Segnala infocilento.it: “I nostri colleghi sono costretti a lavorare 24 ore su 24 come se fossero in un reparto di emergenza strutturato” ...

Dal Pronto soccorso alla radiologia, il punto sulle criticità della Gruccia: confronto fra Asl Sud Est e Conferenza dei sindaci del Valdarno

Segnala valdarnopost.it: C’è poi il lungo capitolo del Pronto soccorso. La prima notizia arrivata dal confronto è che è stato espletato il concorso per il nuovo primario che si insedierà a breve. Il Pronto soccorso della ...