Pronostico Arminia Bielefeld-Stoccarda | favola senza lieto fine

Arminia Bielefeld-Stoccarda è la finale della Coppa di Germania 2024-25, in scena sabato alle 20:00. Dopo aver eliminato quattro squadre della Bundesliga, tra cui Werder Brema e Union Berlino, la sfida promette emozioni. Un match che si preannuncia incerto, con il pronostico che pende verso un risultato ancora aperto. Una finale dal sapore di favola, ma senza lieto fine?

Arminia Bielefeld-Stoccarda è la finale dell’edizione 2024-25 della Coppa di Germania e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per arrivare a giocare la finale ha dovuto eliminare quattro squadre della Bundesliga: Werder Brema, Friburgo, Union Berlino e persino il Bayer Leverkusen detentore della Coppa di Germania, fatto fuori contro ogni pronostico in semifinale. È una vera e propria “favola” quella dell’ Arminia Bielefeld, club di terza divisione che si è spinto clamorosamente fino all’ultimo atto della seconda manifestazione più prestigiosa di Germania dopo la Bundesliga e che avrà dunque la possibilità di vincere un titolo e qualificarsi addirittura per la fase a girone unico della prossima Europa League. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Arminia Bielefeld-Stoccarda: favola senza lieto fine

