Procreazione assistita Greco S I d R | Sentenza Consulta su Pma penalizza donne single

La sentenza della Corte Costituzionale sulla procreazione assistita e il divieto per le donne single evidenzia una normativa obsoleta che discrimina. Il giudice Greco denuncia la perdita di un'opportunitĂ per modernizzare e riformare una legge risalente a oltre vent'anni, sottolineando la necessitĂ di garantire pari diritti a tutte le donne, indipendentemente dalla loro situazione matrimoniale.

Procreazione assistita. Greco: La Corte costituzionale perde una buona occasione non solo per eliminare una discriminazione, ma anche per modernizzare una norma che ha ormai piĂą di vent'anni. "Confermando il divieto di accesso alla Procreazione medicalmente assistita per le donne single, giĂ previsto dalla legge 40 del 2004, la Corte costituzionale perde una buona occasione non solo per eliminare una inaccettabile discriminazione, ma anche per modernizzare una norma legislativa che ha ormai piĂą di vent'anni e non rispecchia le esigenze attuali della società ".