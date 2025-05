Processo Maradona verso l' annullamento | La giudice si è venduta per un documentario milionario

Il processo per la morte di Diego Maradona rischia di venir smontato, sospeso da uno scandalo: si parla di un accordo segreto tra una giudice e una casa di produzione per un documentario milionario. Questa rivelazione potrebbe minare definitivamente la validità del procedimento, mettendo in crisi la credibilità dell'intera inchiesta e aprendo uno scenario imprevedibile.

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona potrebbe crollare come un castello di carte. La ragione? Un presunto accordo segreto tra una delle tre giudici del collegio e una casa di produzione. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Processo Maradona verso l'annullamento: «La giudice si è "venduta" per un documentario milionario»

