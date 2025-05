Prima pagina Tuttosport | conti in rosso il Milan vede nero

Prima pagina Tuttosport: “Bologna Paradiso: Ndoye schianta il Milan”

Nell'edizione di oggi, giovedì 15 maggio 2025, Tuttosport celebra il trionfo del Bologna, con Ndoye che schianta il Milan.

Prima pagina Tuttosport: “Coppa Italia: fame Milan, sogno Bologna”

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, ci immergiamo nel mondo del calcio con il Milan in cerca di gloria nella Coppa Italia.

Prima pagina Tuttosport: caos Milan, Sarri in pole. Assalto City per Reijnders

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, venerdì 16 maggio 2025, si accende il caos in casa Milan, con Sarri in pole position per la panchina e un assalto del City per Reijnders.

Conte e Allegri, Juve e Napoli hanno scelto! “I giocatori sanno già dell’arrivo”; Conte e Allegri, Juve e Napoli hanno scelto! “I giocatori sanno già dell’arrivo”; Attenti a Tudor, Conte sale ma non è solo: le quote allenatore Juve; Bonucci a cena con la Juve, quelle voci su Conte, Chiellini dirige: clamorosa rivoluzione?. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tuttosport - Juve, prendi Conte e vai sul sicuro

Secondo tuttojuve.com: Maradona, è qui la festa?". Ha deciso di titolare così questa mattina Tuttosport, per quanto riguarda la prima pagina. Stasera Napoli campione se batte il ...

Tuttosport - Il Conte Max

Segnala tuttojuve.com: La prima pagina proposta oggi da Tuttosport è sulle panchine del futuro di Juventus e Napoli, con Antonio Conte che potrebbe tornare in bianconero e Massimiliano Allegri che ...

Prima pagina Tuttosport: “Conte si mangia l’Inter. Yildiz, perché?”

Secondo informazione.it: Classifiche a confronto dopo 34 giornate di Serie A. Il Napoli di Antonio Conte che nell'ultimo turno ha staccato l'Inter in vetta alla classifica ha oggi 24 punti in più rispetto allo scorso ...