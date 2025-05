Prima pagina Gazzetta dello Sport | sfida finale per lo Scudetto

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 23 maggio 2025, apre con la sfida finale per lo scudetto. Approfondimenti su calcio, il Milan e le ultime news di calciomercato, offrendo ai lettori un'ampia panoramica sulla giornata decisiva del calcio italiano e internazionale.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 23 maggio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: sfida finale per lo Scudetto

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan Italiano, piste calde Chiesa e Pellegrini

Nell'edizione di oggi, sabato 17 maggio 2025, la Gazzetta dello Sport apre con la situazione del Milan e le piste calde per gli obiettivi di calciomercato, tra cui Chiesa e Pellegrini.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: DS Milan, svolta Congerton. E’ avanti

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 18 maggio 2025, l'attenzione si concentra sulle novità del Milan.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: Italiano, il Milan non molla

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Tare DS. L’ora di Italiano”

Gazzetta - Notte scudetto

Segnala tuttojuve.com: Parma-Napoli e Inter-Lazio, è la "Notte Scudetto", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Nelle nove gare in contemporanea su dieci previste questa sera, alle 20:45, ...