Prima le nuvole poi arriva il sole | un weekend finalmente primaverile Le previsioni meteo in Lombardia

Dopo giorni di nuvole e drastiche temperature, in Lombardia arriva il sole: un weekend primaverile finalmente all’insegna dell'instabilità atmosferica. Le previsioni meteo annunciando cieli sereni e soleggiati ci entusiasmano, regalando una pausa dalla neve in montagna e un’occasione per godersi la stagione appena iniziata.

Inizia un nuovo weekend con l’incognita del meteo, dopo le precipitazioni e il brusco calo delle temperature dei giorni scorsi che hanno riportato la neve in montagna. Sarà dunque un fine settimana all’insegna dell’instabilità e potremo goderci cieli sereni e assolati come vorrebbe la stagione primaverile. Venerdì mattina il sole splendeva su quasi tutta la regione, più o meno nitidamente, visto che nella bassa padana insistono ancora nubi con qualche debole pioggia. Che succederà nelle prossime ore? Dopo il ponte della Liberazione, le previsioni per Milano e la regione del 27, 28 e 29 aprile indicano un progressivo deterioramento e un calo delle temperature La tendenza indicata da 3BMeteo suggerisce una generale variabilità ma in un contesto per lo più asciutto, qualche nube in più nella giornata di domenica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prima le nuvole, poi arriva il sole: un weekend finalmente primaverile. Le previsioni meteo in Lombardia

Sabato tra nuvole e qualche sprazzo di sole sulla Liguria, ma da domani arriva la pioggia (e durerà un po’)

Come scrive msn.com: Sabato tra nuvole e qualche sprazzo di sole sulla Liguria ma da domani arriva la pioggia e durerà ... invece pioverà grazie all’arrivo della prima di una serie di perturbazioni che ...

Meteo Liguria: nuvole e qualche sprazzo di sole prima della pioggia di Pasqua

Segnala msn.com: Genova. Restano le nuvole sulla Liguria in attesa del peggioramento previsto per domenica, giornata di Pasqua. Una nuova perturbazione si avvicina infatti alle regioni settentrionali italiane ...

Nuvole e sole nell’Alto Milanese per il fine settimana del 25 aprile

Come scrive legnanonews.com: Il maltempo scatenatosi anche nella notte tra, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, lascerà un po’ di spazio anche al sole. Secondo Arpa Lombardia però «La nuvolosità variabile di questi ...