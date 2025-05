Prezzo del cacao quintuplicato impatto sui consumi secondo Riccardo Illy di Domori

Il prezzo del cacao, quintuplicato e arrivato a 10.000 dollari alla tonnellata, sta avendo un impatto significativo sui consumi. Riccardo Illy, leader di Domori e del Polo del Gusto, evidenzia come questa crescita senza precedenti possa influenzare la produzione e il mercato del cioccolato, segnando una svolta rispetto ai precedenti aumenti più contenuti.

Il prezzo del cacao è quintuplicato, oggi costa 10mila dollari alla tonnellata. In passato potevano esserci piccole modifiche, con aumenti del 10, anche del 20 per cento. Oggi però il prezzo del cacao è altissimo. Lo sottolinea all'ANSA Riccardo Illy, a capo del Polo del Gusto la cui capogruppo è Domori, che produce in particolare cioccolato di alta qualità. Un aumento il cui "riversamento sul prezzo del mercato è quasi completato" precisa l'imprenditore triestino. E che ha portato a "qualche piccolo cedimento nei consumi"; tuttavia, " il mercato ha assorbito lo choc ". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo del cacao quintuplicato, impatto sui consumi secondo Riccardo Illy di Domori

