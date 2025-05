Prevenzione gratuita sostenibilità e salute | i biologi Enpab tornano in piazza il 24 e il 25 maggio per l’XI edizione della GNBP

Il 24 e 25 maggio 2025, in 19 piazze italiane, torna la Giornata Nazionale del Biologo Professionista (GNBP), promossa dall’Enpab. Un’iniziativa gratuita dedicata alla prevenzione, sostenibilità e salute, che coinvolge i biologi per promuovere benessere e consapevolezza ambientale, riconfermando il ruolo chiave della professione nel promuovere uno stile di vita più sano e sostenibile.

Il 24 e il 25 maggio 2025 in 19 piazze italiane si svolgerà l’XI edizione della Giornata Nazionale del Biologo Professionista (GNBP), promossa dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (Enpab). Dopo anni in calendario autunnale, l’iniziativa torna in primavera, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it