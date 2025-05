presentato il 5 shalom women s soccer toner italia cup 2025 a paduli

Presentata al Palazzo Ducale di Paduli la 5ª edizione dello Shalom Women’s Soccer Toner Italia Cup 2025. Un importante evento dedicato al calcio femminile, che si svolgerà tra sabato e domenica, promettendo di valorizzare il talento delle calciatrici e promuovere l’inclusione sportiva. La manifestazione rappresenta un momento di grande energia e passione per il calcio femminile in Italia.

Si è tenuta presso il prestigioso Palazzo Ducale di Paduli la Presentazione Ufficiale della 5ª edizione del torneo SHALOM WOMEN'S SOCCER "Toner Italia Cup" 2025, evento sportivo di rilievo dedicato al calcio femminile. La manifestazione, in programma tra sabato e domenica presso l'impianto sportivo Ariella, rappresenta una significativa opportunità di crescita e confronto per le giovani atlete del territorio. Alla conferenza hanno preso parte i vertici della FIGC LND Comitato Regionale Campania: il Presidente Carmine Zigarelli e il Vicepresidente Vicario nonché Responsabile del Calcio Femminile in Campania Giuliana Tambaro.