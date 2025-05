Premio Internazionale delle Arti 2025 al sindaco Anna Petta che annuncia | Nostro obiettivo è creare un auditorium

Il Premio Internazionale delle Arti 2025 celebra il sindaco Anna Petta, che annuncia l’obiettivo di realizzare un nuovo auditorium a Baronissi. La città si conferma un crocevia globale di arte e talento, ospitando dal 19 al 23 maggio la settima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”, in luoghi storici come la Sala San Francesco e il Convento della SS. Trinità.

Si è trasformata in un crocevia internazionale di arte e talento, dal 19 al 23 maggio 2025, Baronissi, grazie alla settima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale "Città di Baronissi". Le storiche sedi della Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e della Sala.

