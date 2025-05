Premio Azimut Finanza e territorio Marche | i riconoscimenti attribuiti nella seconda edizione

Si è conclusa con successo la seconda edizione del Premio Azimut “Finanza e Territorio Marche” a Osimo. La cerimonia, svoltasi presso la sede della Lega del Filo d’Oro, ha riconosciuto eccellenze e progetti innovativi che integrano finanza e sviluppo territoriale, valorizzando il ruolo di imprenditori e associazioni locali nel promuovere progresso e coesione nelle Marche.

Si è conclusa con successo ieri sera, presso la prestigiosa sede della Lega del Filo d'Oro a Osimo, la seconda edizione del Premio Azimut "Finanza e Territorio Marche". L'iniziativa, promossa dalla rete dei Financial Partner di Azimut Capital Management nelle Marche, ha celebrato le

