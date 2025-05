Premio Avedisco | il futuro è emotional non più calcolo razionale

Il Premio Avedisco celebra il cambiamento nel mondo del marketing e della comunicazione, dove il futuro si basa sulle emozioni anziché sul calcolo razionale. I consumatori oggi scelgono con il cuore, prediligendo prodotti che riflettano la propria identità. Questo nuovo paradigma rappresenta una sfida e un’opportunità per le aziende di connettersi autenticamente con il loro pubblico.

Rimini, 23 mag. (askanews) - I consumatori di oggi non sono più calcolatori razionali: scelgono con le emozioni, per affinità, cercando prodotti che raccontino la loro storia personale. E' questo il nuovo paradigma del consumo secondo gli esperti, in un mercato dove il 56% degli italiani chiede che i prodotti green non costino più di quelli tradizionali. Un cambiamento che coinvolge direttamente il settore della vendita diretta, che nel 2024 ha generato 687 milioni di euro di fatturato con oltre 286mila incaricati, il 74% donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Premio Avedisco: il futuro è emotional, non più calcolo razionale

