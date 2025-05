Preghiera della sera 23 Maggio 2025 | Ascoltami o Signore

Preghiera della sera del 23 maggio 2025. Ascoltami, O Signore, in questa sera dedicata alla riflessione e alla pace. Rivolgiamo il nostro cuore a Santa Croce, chiedendo protezione, speranza e salvezza, lasciando che questa preghiera ci accompagni nel riassumere e purificare la nostra giornata. Bastano pochi minuti per confidare il nostro cuore a Dio.

“Ascoltami o Signore”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di GesĂą sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo. L'articolo Preghiera della sera 23 Maggio 2025: “Ascoltami o Signore” proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 23 Maggio 2025: “Ascoltami o Signore”

Approfondisci con questi articoli

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte”

In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

Preghiera della sera 14 Maggio 2025: “Aiutami ad essere tra i Tuoi eletti”

Preghiera della sera del 14 maggio 2025: "Aiutami ad essere tra i tuoi eletti". Questo mercoledì, mentre riflettiamo sulla giornata trascorsa, rivolgiamo la nostra supplica a San Giuseppe.

Preghiera della sera 16 Maggio 2025: “Liberami da me stesso”

La preghiera della sera del 16 maggio 2025 ci invita a riflettere su noi stessi e a cercare la liberazione dalle nostre inquietudini.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rita da Cascia Giovedì 22 e venerdì 23 maggio in prima serata; Addio Thamel, parenti e amici in preghiera per il motociclista morto in tangenziale; La veglia diocesana di preghiera per le vocazioni; Settimana dal 18 al 25 maggio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Oggi 23 maggio è la festa di Santa Giovanna Antida Thouret: si dedica con carità alla formazione dei giovani

Da lalucedimaria.it: In nome della carità cristiana santa Giovanna Antida Thouret fonda la Congregazione delle Suore della Carità per formare i giovani.

Preghiera della sera 17 Maggio 2025: “Plasmami Signore ogni giorno”

lalucedimaria.it scrive: Preghiera serale del 17 Maggio 2025 Signore Gesù, perfeziona in noi i Tuoi doni di fede e aiuta la nostra incredulità. Tu che non deludi mai chi ama, Tu nostro amore e nostra speranza, plasmaci ogni ...

Diocesi di Rimini: sabato 24 maggio una preghiera per la pace per tutti gli uomini di buona volontà

Scrive chiamamicitta.it: â€śÈ sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella Striscia di Gaza. Rinnovo il mio appello accorato a consentire l’ingresso di dignitosi aiuti umanitari e porre fine alle ostilità, il cui prez ...