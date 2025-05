Precipita con il parapendio sui Sibillini operazioni di recupero nella notte durate 8 ore

Ascoli, 23 maggio 2025 – Dopo un’intera notte di interventi, si sono concluse all’alba le operazioni di recupero di un parapendista polacco precipitato sui Monti Sibillini. L’intervento, durato otto ore, ha richiesto grande esperienza e coordinamento tra le forze di soccorso a causa della difficile posizione tra Cima dell’Osservatorio e Quarto San Lorenzo.

Ascoli, 23 maggio 2025 – Si sono concluse all’alba di questa mattina le complesse operazioni di recupero di un parapendista polacco precipitato ieri intorno alle 20 tra Cima dell’Osservatorio e Quarto San Lorenzo, sui Monti Sibillini. Vista la complessità dell’intervento si è deciso in prima battuta di attivare un elicottero dell’Aereonautica Militare che ha dovuto però abortire la missione per le condizioni meteo avverse. L’infortunato si trovava subito sotto la cresta verso la valle del lago di Pilato ed stato quindi necessario utilizzare attrezzatura da progressione invernale (ramponi e piccozza) a causa della grande quantità di neve ancora presente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipita con il parapendio sui Sibillini, operazioni di recupero nella notte durate 8 ore

