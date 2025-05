Prato escort scomparsa | i sospetti degli inquirenti su un avvocato respinto

Scomparsa di una giovane escort a Prato: gli inquirenti sospettano di un avvocato respinto, ritenuto coinvolto nel suo allontanamento. La residente romana, arrivata da poco in Toscana e ospite di un residence, avrebbe dovuto spostarsi a Bologna nei giorni successivi. Le indagini proseguono per fare luce sul suo destino e sui motivi del suo allontanamento.

La giovane, residente a Roma, era arrivata nella citt√† toscana da pochi giorni e alloggiava in un residence. Si sarebbe dovuta spostare a Bologna nei giorni seguenti 🔗Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Prato, escort scomparsa: i sospetti degli inquirenti su un avvocato respinto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Scomparsa di Denisa Adas: indagini a Prato con filmati, alibi e sospetti nella rete escort

Il mistero sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, 30 anni, svela nuovi dettagli a Prato. Le indagini, avviate dopo la sua segnalazione del 15 maggio, coinvolgono filmati, alibi e sospetti legati alla rete escort.

Scomparsa di Denisa Adas: indagini, tracce e sospetti nel mondo escort a Roma

La scomparsa di Denisa Maria Adas, giovane escort romena di 30 anni, a Roma ha suscitato grande scalpore.

Escort scomparsa a Prato, svolta nel caso: indagata la madre per false informazioni

A Prato è scomparsa un'escort, portando a un'inchiesta che ha indagato anche la madre per false informazioni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Escort scomparsa a Prato, indagata la mamma di Denisa Maria Adas per false informazioni: ¬ęRapita da connazionali¬Ľ; Scomparsa di Maria Denisa Adas a Prato, la paura della mamma sul sequestro: L'hanno presa; Escort scomparsa a Prato, svolta nel caso: indagata la madre per false informazioni; Denisa, la escort scomparsa. Un'amica: ¬ęRapita e seviziata, so chi √® stato¬Ľ. La madre indagata, perquisita la. 🔗Cosa riportano altre fonti

La donna avrebbe fornito false informazioni ai pm

Si legge su tpi.it: La donna avrebbe fornito false informazioni ai pm Denisa Maria Adas, la escort scomparsa a Prato, sarebbe stata rapita da un gruppo di rumeni per conto di un avvocato: è la nuova ipotesi investigativa ...

Denisa Maria Adas scomparsa, la nuova pista: «Sequestrata a Prato da un gruppo di romeni e un professionista». Indagata la madre

Secondo msn.com: Denisa Maria Adas, una giovane donna di 30 anni, è scomparsa a Prato il 20 maggio 2025. L'ultima volta è stata vista mentre si allontanava dalla sua abitazione nel quartiere di ...

Escort scomparsa a Prato, svolta nel caso: indagata la madre per false informazioni

Secondo msn.com: Spunta l'ipotesi di un rapimento legato alla prostituzione. Nel mirino un gruppo di connazionali romeni e un avvocato ...