Prato donna scomparsa | sospetti su avvocato ossessionato da lei La Procura | Portata fuori Toscana

Le indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, avvenuta una settimana fa a Prato, si sono intensificate. La procura sta focalizzando i sospetti su un avvocato del Sud Italia, considerato ossessionato da lei, che avrebbe portato la donna fuori dalla Toscana. Sono in corso approfondimenti per chiarire il suo destino e il ruolo dell'avvocato in questa scomparsa.

Le indagini delle Procura di Prato su Maria Denisa Adas, la donna scomparsa una settimana fa da un residence di via Ferrucci dove lavorava temporaneamente come escort, si stanno concentrando in queste ore su un avvocato del sud Italia

Donna scomparsa a Prato, si indaga per sequestro di persona

A Prato si indaga per sequestro di persona dopo la scomparsa di Denisa Maria Adasi, 30 anni, residente in cittĂ .

Giovane donna scomparsa a Prato: telefoni spenti, auto ritrovata. L’ansia della famiglia

Prato, 18 maggio 2025 – Una giovane donna di 30 anni, Denisa Maria Adas, scomparsa da giovedì 15 maggio, ha acceso l'ansia di familiari e amici.

Donna di 30 anni scomparsa da Prato: l'appello per ritrovare Denisa Maria Adas

Denisa Maria Adas, 30 anni, è scomparsa da Prato da alcuni giorni. I familiari non hanno più sue notizie e sono molto preoccupati.

