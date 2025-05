Portici sabato 24 maggio apre il Parco a Mare

Sabato 24 maggio apre il Parco a Mare di Portici, un’oasi di 20.000 mq di verde e 18.000 mq di spiagge libere. Un nuovo spazio pensato per cittadini e turisti, con aree giochi per bambini e zone relax, offrendo un’esperienza unica tra natura e mare. Un’occasione per vivere momenti di svago e relax in un contesto incantevole.

Tra spiagge libere, aree verdi e postazioni di gioco per i più piccoli, apre il Parco a Mare di Portici. Tutto è pronto. Sabato 24 maggio apre il Parco a Mare di Portici tra 20.000 mq di area a verde e 18.000 mq di spiagge libere. Turisti e cittadini potranno trascorrere le proprie giornate in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Portici, sabato 24 maggio apre il Parco a Mare

