Pontenure il sindaco Carini | Ecco perché la maggioranza si è spaccata

A Pontenure il sindaco Carini e la sua maggioranza sono ormai in crisi, divisi su questioni chiave come il bilancio consuntivo 2024 approvato solo in seconda battuta. La situazione politica resta incerta, con quattro consiglieri di maggioranza in aperto contrasto con il resto della squadra, mettendo a rischio la stabilità dell’amministrazione a poco più di un anno dalle elezioni.

Il bilancio consuntivo 2024 è stato approvato in seconda battuta, ma il “nodo” politico rimane ancora lì sul tavolo e non è stato risolto. A Pontenure l’Amministrazione è in bilico, con quattro consiglieri di maggioranza ai ferri corti con il resto della squadra che solo un anno fa aveva vinto le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pontenure, il sindaco Carini: «Ecco perché la maggioranza si è spaccata»

Pontenure, il sindaco Carini: «Ecco perché la maggioranza si è spaccata»

A Pontenure il bilancio 2024 è stato approvato in seconda battuta, ma le tensioni tra il sindaco Carini e la maggioranza persistono.

