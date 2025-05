Ponte Stretto Lega | pronta la norma Salvini contro la mafia

Il governo prepara la norma salva Mafia, presentata dal vicepremier Salvini, per rafforzare i controlli sugli appalti. Ispirata al modello del Ponte di Genova, la proposta mira ad aumentare le certificazioni antimafia, garantendo maggiore sicurezza nelle grandi opere, come Expo e Olimpiadi, e contrastare efficacemente le infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.

Roma, 23 mag. (askanews) – “Già pronta per l’Aula la proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini per aumentare al massimo, come già fatto con successo per la ricostruzione del ponte di Genova, per Expo e per le Olimpiadi, controlli e certificazioni antimafia per tutti gli appalti, le forniture e i servizi sulle migliaia di imprese che lavoreranno al Ponte e sugli oltre 100 mila lavoratori coinvolti”. Così una nota della Lega. Sulla norma in questione che prevede una procedura speciale che autorizza a derogare ad alcune norme previste dal Codice antimafia, si è espresso ieri l’ufficio stampa del Quirinale precisando che “la legislazione in vigore contempla norme antimafia rigorose per le opere come il ponte di Messina” e che eventuali deroghe “non sono consentite per le opere strategiche di interesse nazionale”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ponte sullo Stretto, tensione Lega-Colle. Salvini: “Bloccata la norma per rafforzare i controlli antimafia”. Ma il Quirinale: “Li avrebbe ridotti”

Tensione tra Lega e Quirinale sul decreto Infrastrutture e il ponte sullo Stretto. La norma per rafforzare i controlli antimafia, proposta dal governo, è stata bloccata dal Quirinale, ridimensionando le deleghe nel settore.

