Ponte estetista sannita al Festival del Cinema di Cannes | i complimenti dell’Amministrazione Comunale

Federica Perillo, titolare del centro estetico Golden Beauty di Ponte, ha recentemente partecipato al prestigioso Festival del Cinema di Cannes, uno degli eventi più importanti e rinomati a livello internazionale nel mondo dello spettacolo. In questa occasione, Federica ha avuto l'onore di truccare numerose star internazionali, mettendo in mostra il suo talento e la professionalità che contraddistinguono il suo lavoro. L'amministrazione comunale di Ponte desidera esprimere i più sentiti complimenti a Federica Perillo per questo straordinario traguardo, che rappresenta non solo un successo personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità locale.