Polemica per l’ospitata del pornoattore Max Felicitas in una scuola di Livorno Genitori inorriditi e docenti all’oscuro dell’evento sul bullismo

Nuova polemica a Livorno per l'ospitata di Max Felicitas, pornoattore noto come Edoardo Barberas, in una scuola during un'assemblea sul bullismo. Mentre i genitori sono inorriditi, molti docenti sono rimasti all'oscuro dell'evento, sollevando dubbi sulla scelta e sulla trasparenza dell'iniziativa educativa. La vicenda accende il dibattito sulla gestione di contenuti controverse nelle scuole.

Una nuova polemica ha investito una scuola della provincia di Livorno dopo l'ospitata di Max Felicitas, pornoattore il cui vero nome è Edoardo Barberas, durante un'assemblea d'istituto dedicata al tema del bullismo. L'articolo Polemica per l’ospitata del pornoattore Max Felicitas in una scuola di Livorno. Genitori inorriditi e docenti all’oscuro dell’evento sul bullismo . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano

Alice Rohrwacher ha commentato la recente polemica tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che, durante la cerimonia dei David al Quirinale, ha sollevato preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

Naufragio di Cutro, la Regione Calabria fa marcia indietro: polemica sulla parte civile contro i militari

Il naufragio di Cutro ha segnato un tragico drammatico nella memoria collettiva, con novantaquattro vite spezzate sulle spiagge calabresi.

Referendum, La Russa e la polemica sull'astensione

I referendum recenti hanno acceso un acceso dibattito politico in Italia, in particolare dopo le dichiarazioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa.