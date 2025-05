Pink Life Magazine e One Fashion Night tornano a celebrare le eccellenze del territorio

Pink Life Magazine e One Fashion Night tornano a celebrare le eccellenze della moda napoletana e campana, riproponendosi dopo due anni di assenza. Nei suggestivi spazi dell’Ammot Cafè, queste iniziative mettono in luce il talento e la creatività del territorio, rafforzando il legame tra cultura, stile e tradizione locale. Un evento imperdibile per apprezzare l’eccellenza della moda campana.

Pink Life Magazine e One Fashion Night, negli spazi dell'Ammot Cafè, portano sotto i riflettori il settore della moda napoletana e campana. «L'ultima stampa di Pink Life Magazine e l'ultima One Fashion Night risalgono a due anni fa e ora tornano a celebrare le eccellenze del territorio grazie al network nato da una visione che

