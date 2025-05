Pini di Lido di Savio la sentenza del Tar | Nulla di fatto Le ordinanze di abbattimento sono scadute

Il Tar dell’Emilia Romagna si pronuncia sull’abbattimento dei pini di Lido di Savio, ma con un nulla di fatto. Dopo aver accolto la sospensiva e respinto la richiesta del Comune di Ravenna, le ordinanze di abbattimento sono comunque scadute, lasciando la questione senza soluzione definitiva, come annuncia il gruppo di...

Sull'abbattimento dei pini di Lido di Savio il Tar si pronuncia, ma con un nulla di fatto. Dopo l'accoglimento della sospensiva, e dopo aver respinto la richiesta del Comune di Ravenna che chiedeva di poter abbattere, il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna, come annuncia il gruppo di.

Abbattimento dei pini, la sentenza del Tar non decide perché l’ordinanza è scaduta; Presentato il progetto alternativo per salvare i pini di Lido di Savio. Il comitato: “Non diciamo solo no, chiediamo una nuova visione”; Pini di Lido di Savio: il TAR dichiara improcedibile il ricorso; Il ponte tra Milano Marittima e Lido di Savio riaprirà per l'estate: cantiere sospeso a partire dal 16 maggio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

