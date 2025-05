Pinerolo grandinata blocca fognature e risale da wc

A Pinerolo (TO), una violenta grandinata ha provocato l'ostruzione delle fognature, causando la risalita di grandine dai tubi e l'emergere dal WC di un'unità abitativa al secondo piano. Le immagini condivise da Andrea Vuolo, meteorologo locale, mostrano gli effetti di questo evento atmosferico intenso, che ha causato notevoli disagi nel centro cittadino.

A Pinerolo (TO) la grandine è risalita dalle tubature ed è fuoriuscita dal wc di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio nel centro cittadino. Le immagini, postate da Andrea Vuolo, meteorologo esperto del territorio, documentano gli effetti di un’intensa grandinata che ha mandato in tilt la rete fognaria, provocando allagamenti e situazioni insolite come quella ripresa nel filmato. Secondo quanto raccontato, l’acqua e il ghiaccio hanno invaso il bagno, risalendo attraverso i sanitari a causa del blocco del sistema di drenaggio urbano. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Pinerolo, grandinata blocca fognature e risale da wc

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Maltempo nel Torinese: copiosa grandinata a Pinerolo, chicchi come palline

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio 2025, Pinerolo è stato colpito da una copiosa grandinata, con chicchi grandi come palline che hanno ricoperto le strade di bianco, causando disagi agli automobilisti.

Cucciolo di elefante ucciso da un camion: così la mamma blocca la strada e cerca di spostare il tir – Video

Un cucciolo di elefante, tragicamente ucciso da un camion in Malesia, ha scatenato il dolore della mamma, che tenta disperatamente di spostare il veicolo.

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali"

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Su questo argomento da altre fonti

Grandine a tappeto e fognature intasate: il maltempo paralizza strade e abitazioni; Camera, Magi (Più Europa) in aula vestito da fantasma: espulso. VIDEO; Grandinate in Piemonte: diventa virale il video coi chicchi che escono dai sanitari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pinerolo, grandinata blocca fognature e risale da wc

Segnala tg24.sky.it: A Pinerolo (TO) la grandine è risalita dalle tubature ed è fuoriuscita dal wc di un’abitazione situata al secondo piano di un edificio nel centro cittadino. Le immagini, postate da Andrea Vuolo, meteo ...

Meteo: Pinerolo colpita da una violenta Grandinata, strade imbiancate; il Video

Secondo ilmeteo.it: PINEROLO (TO) 7 Maggio 2025 - – Una forte grandinata ha interessato nella tarda mattinata di mercoledì 7 Maggio l’area di Pinerolo e più in generale il basso Torinese, durante il transito di ...