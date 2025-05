Piano estate Valditara | 550 milioni per servizi a famiglie Fondi anche per pagare docenti e ATA disponibili ad attività aggiuntive su base volontaria Basta polemiche strumentali

Il Ministro Valditara annuncia un piano estate da 550 milioni di euro, destinato a servizi per le famiglie e a pagare docenti e ATA volontari. Rispondendo ai critici, sottolinea che i fondi europei non coprono gli stipendi, ma sono stati scelti per favorire attività aggiuntive e supporto extrascolastico, evitando polemiche strumentali.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alle critiche sul Piano estate, chiarendo che le risorse destinate all'iniziativa provengono da fondi strutturali europei che non possono essere utilizzati per aumentare gli stipendi dei docenti. L'articolo Piano estate, Valditara: “550 milioni per servizi a famiglie. Fondi anche per pagare docenti e ATA disponibili ad attività aggiuntive su base volontaria. Basta polemiche strumentali” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

