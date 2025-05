perdifumo 31enne arrestato per maltrattamenti e rapina ai danni della zia

Lo scorso 21 maggio, a Perdifumo (SA), i Carabinieri hanno arrestato un 31enne per maltrattamenti e rapina ai danni della zia. Su disposizione del GIP di Vallo della Lucania, è stato portato in carcere. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato all’emissione dell’ordinanza cautelare, evidenziando i gravi fatti accaduti nel contesto familiare.

Il 21 maggio, a Perdifumo (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP di Vallo della Lucania su richiesta di questa Procura nei confronti di un 31enne del luogo sottoposto ad indagini indagato per il delitto di maltrattamenti, rapina ed estorsione posti in essere in danno di una zia. Le indagini avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che avrebbe vessato la donna con continue richieste di denaro, violenze fisiche e verbali. 🔗Leggi su Zon.it