Perde il controllo della moto sulla rampa della A25 morto centauro originario di Chieti

Un tragico incidente si è verificato nella notte sulla rampa di Pratola Peligna dell’autostrada A25, dove un motociclista di 55 anni, proveniente da Chieti e residente a Teramo, ha perso il controllo della moto ed è deceduto. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso, ma si tratta di un grave lutto per la comunità locale.

Un incidente mortale si è verificato la scorsa notte sulla rampa di uscita di Pratola Peligna, all'interno dell'autostrada A25. A perdere la vita un motociclista di 55 anni, originario di Chieti e residente a Teramo come riporta l'Ansa. In base a una prima ricostruzione effettuata dalla.

