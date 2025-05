Perché captain gantu non è nel remake live-action di lilo & stitch

Il remake live-action di Lilo & Stitch (2025) apporta notevoli cambiamenti rispetto alla versione originale del 2002. Tra le principali novità ci sono modifiche nel cast e nella trama, con alcuni personaggi iconici assenti o rivisitati. In questo contesto, Gantu non appare nel film, probabilmente per adattare la storia a nuove dinamiche e focus narrativi, mantenendo però l'essenza del classico Disney.

le modifiche principali nel cast e nella trama di lilo & stitch (2025). Il remake in live-action del classico animato Disney Lilo & Stitch presenta numerose differenze rispetto alla versione originale del 2002, pur mantenendo molti degli elementi più iconici. Tra le variazioni più evidenti si nota l'assenza di alcuni personaggi chiave, come il capitano Gantu, e un approfondimento della figura di Jumba Jookiba, che assume un ruolo centrale nell'intera narrazione. l'eliminazione di captain gantu e le ragioni dietro questa scelta.

