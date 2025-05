Per dare protezione domenica 25 maggio concerto di beneficenza della Banda Città di Livorno al Museo di Storia Naturale

Domenica 25 maggio alle 16, il Museo di Storia Naturale ospiterà un concerto benefico della Banda Città di Livorno, a favore dell'Associazione Dare Protezione APS. Un'occasione per unire musica e solidarietà, sostenendo chi si prende cura con amore e compassione delle persone nel delicato percorso del fine vita. Un evento da non perdere per il bene comune.

Domenica 25 maggio, alle 16, si terrà al Museo di Storia Naturale un concerto benefico della Banda Città di Livorno a sostegno dell'Associazione Dare Protezione APS, che si dedica con cura e compassione all'accompagnamento delle persone nel delicato percorso del fine vita. Dare Protezione. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - "Per dare protezione", domenica 25 maggio concerto di beneficenza della Banda Città di Livorno al Museo di Storia Naturale

Contenuti che potrebbero interessarti

Scudetto, l’eventuale spareggio Napoli-Inter si giocherebbe domenica 25 maggio a Roma (La Stampa)

In attesa della decisione finale della Lega Serie A, cresce l’intensità per l’eventuale spareggio scudetto tra Napoli e Inter.

38a giornata di Serie A, Simonelli: «Contemporaneità? Le partite si giocheranno sabato 24 o domenica 25! Inter e Napoli sono d’accordo..»

Nella 38a giornata di Serie A, il presidente della Lega, Ezio Simonelli, annuncia che le partite si svolgeranno in contemporanea il 24 o 25 maggio.

Domenica 25 maggio torna l’appuntamento gratuito con il più grande museo diffuso d’Italia

Arezzo, 12 maggio 2025 – Il patrimonio culturale italiano si celebra con la riapertura del più grande museo diffuso del paese.

Ne parlano su altre fonti

Concerto Benefico della Banda Città di Livorno Per Dare Protezione; Angels in Run, di corsa contro la violenza per dare più luce alle donne; Domenica 25 maggio la passeggiata in bici contro la violenza sulle donne da Ospedaletti a Imperia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Termovalorizzatore di Como, open day domenica 25 maggio

Come scrive espansionetv.it: Nuovo appuntamento per l’iniziativa di Acinque, Impianti Aperti: domenica 25 maggio open day al termovalorizzatore di Como e alla sorgente della rete del teleriscaldamento nel presidio de La Guzza, ...

Dog family day a latina il 25 maggio festa con cani, bambini, laboratori e dimostrazioni di protezione civile

Riporta gaeta.it: Nel cuore di borgo Piave, a Latina, domenica 25 maggio si terrà la prima edizione del Dog Family ... anche dimostrazioni di lavoro con i cani della Protezione Civile Cinofila. Questi animali mostrano ...