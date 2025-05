Pedersen cala il poker a Vicenza Del Toro consolida la maglia rosa

Mads Pedersen conquista la quarta vittoria alla Corsa Rosa, calando il poker nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025, da Rovigo a Vicenza. Il danese si impone allo sprint davanti a Van Aert e alla maglia rosa Del Toro, che consolida la leadership migliorando il vantaggio in classifica generale. Una tappa entusiasmante che rafforza il duello per il tricolore rosa, con Pedersen e Del Toro protagonisti assoluti.

Quarta vittoria alla corsa rosa per Mads Pedersen che cala il poker nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2025, da Rovigo a Vicenza di 154 km. Il corridore danese si è imposto allo sprint davanti a Van Aert e alla maglia rosa Del Toro che guadagna altri secondi preziosi in classifica generale. PEDERSEN CALA IL POKER A VICENZA: LA CRONACA DELLA TREDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025 La guga di giornata è caratterizzata da nove corridori, Luca Mozzato, Fran Miholjevic, Dries De Bondt, Sven Erik Bystrom, Lorenzo Germani, Lorenzo Milesi, Chris Hamilton, Mattia Bais, Filippo Magni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pedersen cala il poker a Vicenza. Del Toro consolida la maglia rosa

