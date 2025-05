"Partir un jour", il film di Amélie Bonnin presentato a Cannes 78, segna l'inizio del celebre festival con una commedia che promette di deliziare il pubblico. Tra tradizione e innovazione, questa pellicola si inserisce nella lunga storia di aperture festive e coinvolgenti, offrendo uno sguardo fresco e originale su temi universali.

Partir un jour: recensione del film di Amélie Bonnin – Cannes 78 Si alza il sipario sulla 78 edizione del Festival di Cannes con quella che ormai sembra una vera e propria tradizione consolidata per la Croisette: una commedia. Solo per citare alcuni titoli, è da anni che le danze del concorso cinematografico più prestigioso del mondo prendono il via sulle note di una visione “leggera”, pur con le dovute variazioni: ricordiamo, ad esempio, Cut! Zombi contro zombi! del 2022, remake dell’horror comedy giapponese Zombie contro Zombie e Le Deuxieme Acte di Quentin Dupieux (2024), è il turno per l’edizione 2025 di Partir un jour, esordio al lungometraggio di Amélie Bonnin e sviluppato a partire dall’omonimo corto vincitore di un premio César nel 2023. 🔗 Leggi su Cinefilos.it